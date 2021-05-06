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Sol Yanım Eda kimdir? Ecem Atalay biyografisi

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Sol Yanım Eda kimdir? Ecem Atalay biyografisi haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 06.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:41
Sol Yanım Eda kimdir? Ecem Atalay biyografisi
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Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Sol Yanım dizisi şimdiden merak konusu oldu. BKM imzalı yeni dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri de Eda oldu.

Sol Yanım Eda karakteri

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Eda karakteri dizide Cemre Baysel ve Tuğçe Açıkgöz’ün yakın arkadaşıdır. Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Eda ve üç arkadaşının dostlukları dizide de işlenecek. Dizide Eda karakterini ise güzel oyuncu Ecem Atalay canlandırıyor.

Ecem Atalay kimdir?

1998 yılında İzmir’de dünyaya gelen genç oyuncu iki yıl önce sektöre girmiştir. Güzelliği ile dikkat çeken genç oyuncu 1.75 cm boyunda ve 54 kilodur. Bilgi Üniversitesi’nde Medya ve İletişim Bölümü mezunu olan Atalay, Dijital Esaret adlı filmde yer alırken 4’de dizide rol almıştır. Genç oyuncunun yer aldığı diziler şu şekildedir;

2019 – 4N1K

2020 – Dijital Esaret

2020  –  Gençliğim Eyvah (Leyla)

2020 – Sol Yanım (Eda)




Son Güncelleme: 06.05.2021 19:41
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Star TvDizi
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