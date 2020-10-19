İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Sol Yanım dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

Gündemi bir süredir meşgul eden Sol Yanım dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 19.10.2020li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 13:04
Sol Yanım dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Takip Et:

Yeni sezon ile birlikte Star TV ekranlarında başlayacak olan Sol Yanım dizisinin izleyici ile buluşmasına çok az kaldı. Oyuncu kadrosu açıklanan dizi, bir BKM yapımı olarak ekranlardaki yerini alacak. Serdar Gözelekli’nin yönetmenliğini üstleneceği dizinin senaryosunu Melis Civelek kaleme aldı.

Geçmişte yaşanan aşkların günümüze etkisini anlatacak olan dizide yer alacak oyuncuların fotoğrafları paylaşıldı. Dizi Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin gibi birbirinden ünlü isimler izleyici karşısına çıkacak.


Dizide zenginliğin en üst seviyesini yaşayan anne ve kızın eski hayatlarından eser kalmamasıyla birlikte küçük bir mahallede yaşamalarını anlatacak. Dizide bulunan anne ve kızın, Kutlusoy ailesi ile geçmişlerinin bağlı olması kız Serra ve Kutlusoy ailesinin oğlu Selim’in bir araya gelmesi ile sır perdesi aralanacak.

Dizide her yeni bölümde geçmiş ile ilgili yeni sırlar yeni cevaplar ortaya çıkacak. Sol Yanım dizisi gizemi ve içerisinde bulundurduğu aşk hikayesi ile izleyicilerin beğenisini almaya çalışacak.



Son Güncelleme: 19.10.2020 13:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni DiziSol Yanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Kadınlar ve erkekler için 3600 günden emekli olma şartları
Faturalı hatta kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020 faturalı hat kredi nasıl alınır?
Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
TV8 En Şık Benim başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2020
Emekli promosyon en fazla hangi banka veriyor? Bankaların emekli promosyon miktarları 2020
30 Günü Aşmış Ücretsiz İzin Durumunda Genel Sağlık Sigortasından Yararlanılabilir mi?
Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2020
TC İle SSK gün sorgulama ve hizmet günü sorgulama işlemleri
2020 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Nisan dokunulmazlık oyunu sonucu
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran neden öldü, diziden neden ayrıldı?
2020 TüvTürk zamlı araç muayene fiyat listesi ( Araç sınıflarına göre )
Açık kapı ile sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sorgulama nasıl yapılır? Açık Kapı ne işe yarar?
Doğum yapanlara hangi devlet yardımları yapılır? 2020
SGK Nace kodu sorgulama ve değiştirme işlemi
Alev Alev dizisi ne zaman başlayacak? Show TV'den üzen haber! Dizi yayın tarihi ertelendi
Teknik servis bayiliği veren firmalar ve şartları
Günlük burç yorumları 20 Ekim 2020 Salı - Yıldız falı burç yorumunuz günlük yaşantınız ve aşk, ekonomi, aile, sağlık konuları için neler söylüyor?
Engelli raporu yenileme için gerekli evraklar nelerdir? 2020 Engelli raporu yenileme

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.