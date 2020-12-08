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Sol Yanım dizisinin yayınlanan tanıtımlarında Serra karakteri beğenileri topladı!

Star TV ekranlarında yakında izleyicileri ile buluşacak olan Sol Yanım dizisi beklenmeye devam ediyor. Dizinin en önemli karakterlerinden Serra'ya ise kimin hayat verdiği merak ediliyor...

08 Aralık 2020 Salı 20:37
Sol Yanım dizisinin yayınlanan tanıtımlarında Serra karakteri beğenileri topladı!
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Star TV ekranlarında yayınlanacağı ifade edilen ve sonrasında izleyiciler tarafından beklenmeye başlayan Sol Yanım dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Dizinin yayınlanan ilk ve ikinci tanıtım fragmanları sonrasında Serra karakteri dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Sol Yanım Dizisi Serra Kimdir?

Oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli gibi önemli oyuncuların bulunduğu Sol Yanım dizisi yakında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

Dizide en önemli karakterlerden biri de Serra olarak görülecek. Elde edilen bilgilere göre Sol Yanım dizisinde Serra karakterini Özge Yağız canlandıracak.

Özge Yağız Kimdir?

Özge Yağız 1997 senesinde doğmuştur. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi’nde eğitim alan Yağız, 2017 senesinde izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Adını Sen Koy dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sonrasında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisi ile adından söz ettirmiştir. Kendisi şimdilerde ise Star TV’nin yeni dizisi Sol Yanım’da oynamak için hazırlanmaktadır.

Özge Yağız Yer Aldığı Tüm Yapımlar

2020 – Sol Yanım – Serra

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)

2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)



Son Güncelleme: 08.12.2020 20:37
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Anahtar Kelimeler:
özge YağızSol YanımSerraStar TvYeni Dizi
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