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Sol Yanım dizisinin Serra'sı Özge Yağız'ın hayat hikayesi!

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Sol Yanım dizisinin Serra'sı Özge Yağız'ın hayat hikayesi! haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Sol Yanım dizisinin Serra'sı Özge Yağız'ın hayat hikayesi! konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 17 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:19
Sol Yanım dizisinin Serra'sı Özge Yağız'ın hayat hikayesi!
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Yeni sezonda Star TV ekranlarına gelmeye hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Geçmişte yaşanan aşkların günümüze etkisini aktaracak olan dizide Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Erçin gibi ünlü isimler yer alıyor.  Dizinin başrol oyuncularından olan Özge Yağız, Serra karakterine hayat verecek.

Sol Yanım dizisi Serra kimdir?

Serra karakteri, tek başına yaşamaya çalışan ve hayatla mücadele eden genç bir kadındır. Dizide Serra karakterini güzel oyuncu Özge Yağız canlandırmaktadır. 10 Nisan 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, Başkent Üniversitesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2017 yılında rol aldığı Adını Sen Koy dizisi ile başlamıştır.

Sol Yanım Serra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında? - Magazin Haberleri - Milliyet

Güzel oyuncu 2019 yılında Yemin dizisinde hayat verdiği Reyhan karakteriyle kariyerinde zirve yaşamıştır.



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:19
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özge YağızSerraSol Yanım
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