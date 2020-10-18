İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Son Dakika
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!

Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 18 Ekim 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

18 Ekim 2020 Pazar 13:02
Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Takip Et:

Yeni sezon ile birlikte Star TV ekranlarında başlayacak olan Sol Yanım dizisinin izleyici ile buluşmasına çok az kaldı. Oyuncu kadrosu açıklanan dizi, bir BKM yapımı olarak ekranlardaki yerini alacak. Serdar Gözelekli’nin yönetmenliğini üstleneceği dizinin senaryosunu Melis Civelek kaleme aldı.

Geçmişte yaşanan aşkların günümüze etkisini anlatacak olan dizide yer alacak oyuncuların fotoğrafları paylaşıldı. Dizi Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin gibi birbirinden ünlü isimler izleyici karşısına çıkacak.


Dizide zenginliğin en üst seviyesini yaşayan anne ve kızın eski hayatlarından eser kalmamasıyla birlikte küçük bir mahallede yaşamalarını anlatacak. Dizide bulunan anne ve kızın, Kutlusoy ailesi ile geçmişlerinin bağlı olması kız Serra ve Kutlusoy ailesinin oğlu Selim’in bir araya gelmesi ile sır perdesi aralanacak.

Dizide her yeni bölümde geçmiş ile ilgili yeni sırlar yeni cevaplar ortaya çıkacak. Sol Yanım dizisi gizemi ve içerisinde bulundurduğu aşk hikayesi ile izleyicilerin beğenisini almaya çalışacak.



Son Güncelleme: 18.10.2020 13:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni DiziSol Yanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 18 Ekim 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Halkbank bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır? Halkbank hizmetleri online hizmetleri nelerdir?
En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak! 2021 Ocak ayı zammı belli oldu mu?
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı ne? Toprak Can Adıgüzel oynadığı diziler
Alevlerin Ardından dizisinin Çiçek'ı Hazar Ergüçlü'nün hayat hikayesi!
Saç satmak istiyorum, saç satmak günah mı?
Makedonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2020 Boşanma dilekçesi ücretleri
ATV Nihat Hatipoğlu WhatsApp soru hattı numarası kaç?
Zümrüdüanka Deniz kimdir? Gerçek adı ne? Sahra Şaş rol aldığı yapımlar
Verimli ders çalışmada etkili 10 etkili yöntem
Senet karşılığı hayvan satan firmalar
Çim ne zaman eklilir? Çim kaç günde çıkar? Çim ekimi için en uygun zaman
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Türk Telekomu nereye şikayet edebilirim? E-posta ile Türk Telekom’da şikayet kaydı
Akbank emeklilere 1300 TL promosyon ödemesi! 2020 yılı Akbank emekli promosyon miktarı
Rahim kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları
Kenya güncel asgari ücret tutarları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.