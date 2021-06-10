İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Sol Yanım dizisinin İhsan'ı Cansel Elçin'in hayat hikayesi!

Sol Yanım dizisinin İhsan'ı Cansel Elçin'in hayat hikayesi! konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. konusuyla ilgili olarak 10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 19:34
Sol Yanım dizisinin İhsan'ı Cansel Elçin'in hayat hikayesi!
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Diziye damgasını vuran isimlerden biri olan Cansel Elçin, İhsan karakteriyle karşımıza çıkacak.

Sol Yanım dizisi İhsan kimdir?

Dizide İhsan karakterini başarılı oyuncu Cansel Elçin canlandırmaktadır. 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Tiyatro, dizi ve film oyuncusu olan Elçin son olarak 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde rol almıştı. Başarılı oyuncu Hatırla Sevgili, Gönülçelen, Eve Dönüş, Dayan Yüreğim, Yalancı Bahar, Cennetin Çocukları ve Kırık Kanatlar dizilerinde de rol almıştır.


Son Güncelleme: 10.06.2021 19:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IhsanCansel ElçinSol Yanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barbaros dizisi Oruç Reis karakteri belli oldu! Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Barbaros oldu!
Barbaros dizisi Oruç Reis karakteri belli oldu! Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Barbaros oldu!
Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?
Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?
The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi
The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi
Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?
Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?
Ada Masalı dizisinde çalan fon müzikleri neler? Ada Masalı dizisi şarkıları
Ada Masalı dizisinde çalan fon müzikleri neler? Ada Masalı dizisi şarkıları
Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?
Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisinin İhsan'ı Cansel Elçin'in hayat hikayesi!
Alev Alev dizisi Korkut’u kim canlandırıyor? Yiğit Sertdemir'in biyografisi
Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Gerçek adı ne? Seda Bakan oynadığı diziler
10 Haziran 2021 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 10 Haziran 2021 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
Alev Alev dizisi Ozan karakteri kimdir? Berkay Ateş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kanal D Yeni Hayat dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Vahide Perçin yok mu, neden veda etti?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda Çağlayan karakterine Nazan Kesal hayat veriyor
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı ne? Burak Tozkoparan oynadığı diziler
Alev Alev dizisi Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Özge Dörter kimdir, kaç yaşındadır? Özge Dörter’in yer aldığı yapımlar
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Zehra karakteri kimdir?
Mama, bez ve süt parası yardımı kimlere verilir? Haziran 2021 Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Sol Yanım dizisi Mert Tekin kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Anıl Tetik kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Baraj dizisinde Canan karakterini Feri Baycu Güler canlandırıyor
Sol Yanım dizisinin Biricik'i Cemre Baysel'in hayat hikayesi!
Bugün Fox TV ekranlarında hangi diziler var? 10 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı
İstanbul’da toptan giyim mağazaları nerede yer alıyor? İstanbul'da toptan giyim alınacak yerler nereleri? İstanbul toptan giyim satımı yapan yerlerin güncel adres bilgileri
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Nescafe 3ü1 Arada çekiliş ve sonuç açıklama tarihleri
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Furkan Palalı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
10 Haziran 2021 Perşembe Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.