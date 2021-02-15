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Sol Yanım dizisinin finali ne zaman?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sol Yanım düşük reyting oranları yüzünden final veriyor. Final bölümü öne çekilen dizinin ne zaman biteceği ise merak konusu oldu. Birçok seveni bulunan dizinin erken final veriyor oluşu bazı hayranları duygulandırdı. Dizinin fragmanı Youtube üzerinden yayınlandı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 18:13
Sol Yanım dizisinin finali ne zaman?
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Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Deniz Barut gibi isimlerin yer aldığı Sol Yanım dizisi erken final vermek zorunda kalacak. Star TV’de yayınlanan Sol Yanım dizisinin reyting skorlarının düşük olduğu gerekçesiyle dizi erken final verecek. Yaşanan bu olaylar sonucunda dizinin finalinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Toplam 11 bölümü yayınlanmış olan dizinin 12.bölüm ile birlikte erken final verecek oluşu hayranları üzdü. 

 

Sol Yanım dizisinin finali bölümü için bir fragman yayınlandı

Dizinin final vereceği dedikoduları, dün yayınlanan 12.bölüm fragmanı ile kanıtlanmış oldu. 12.bölüm final fragmanından da anlaşılacağı üzere dizi heyecanlı bir final verecekmiş gibi görünüyor.  Dizinin erken final verişine üzülen ve sinirlenen hayranlar, dizinin son fragmanının altında duygularını dile getirdiler. Dizinin fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.




Son Güncelleme: 15.02.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
Star TvSol YanımSol Yanım Dizisi Finalözge YağızTolga MendiDeniz Barut
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