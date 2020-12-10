İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

Sol Yanım dizisinin çekildiği Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Sol Yanım dizisinin çekildiği Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir? haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Aralık 10 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:42
Sol Yanım dizisinin çekildiği Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Takip Et:

Star TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Sol Yanım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni dizi konusu ve oyuncu kadrosunun yanı sıra mekanlarıyla da beğenileri şimdiden kazandı. Dizide yer alan Kuzey Üniversitesi dikkatleri çekti.

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan dizide özel üniversitede burslu olarak okuyan Serra ve zengin bir ailenin oğlu olan Selim’in aşk hikayesi anlatılacak. Serra babasının vefatının ardından zorlu bir hayata karşı dik durmaya çalışan genç ve güzel bir kızdır. Selim ise okulla alakası olmayan zengin biridir. Dizide Selim’in ailesinin zengin hayatı ile Serra’nın ailesinin hayatı gösteriliyor. Dizinin çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştiriyor. Dizide yer alan Kuzey Üniversitesi ise bir özel okula ait ancak hangi okul olduğu bilinmiyor.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sol YanımDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu
Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu

Popüler Haberler

2021 MEB bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu, sınav ne zaman yapılacak? MEB 2021 İOKBS tarihi
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta'nın yer aldığı diziler
Mucize Doktor dizisi Ezo’yu kim canlandırıyor? Ezgi Aşaroğlu'nun biyografisi
Survivor 2021 belli olan yarışmacıları kimler? TV8 Survivor 2021 ne zaman başlayacak?
Alev Alev dizisi Çiçek kimdir? Hazal Ergüçlü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in yer aldığı diziler
Sol Yanım dizisinin çekildiği Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova Gülten kimdir? Selin Genç biyografisi
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay'ın hayatı!
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçin diziden ayrıldı mı?
Evde el spreyi paketleme işi ile ek kazanç
Doğduğun Ev Kaderindir Celal kimdir? Gerçek adı nedir? Mehmet Korhan Fırat nereli ve kaç yaşında?
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi 2. fragman yayınlandı!
18 Şubat 2020 Salı fındık fiyatları ne kadar?Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
HES Kodu nedir, nasıl alınır? Adım adım HES Kodu alma işlemleri
Sol Yanım dizi oyuncusu Biricik kimdir? Cemre Baysel hakkında bilgiler
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir? Nazan Kesal'ın yer aldığı diziler
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit yer aldığı dizi ve film yapımları
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Emekli Maaşından İlaç Kesintisi
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan yer aldığı dizi ve film yapımları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.