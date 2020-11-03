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Sol Yanım dizisine katılan Tolga Mendi kimdir?

SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım oyuncuları açıklanmaya devam ediyor. Pek çok kişi tarafından merak edilen dizinin oyuncu kadrosuna katılan son isim Tolga Mendi olurken pek çok kişi Tolga Mendi kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

03 Kasım 2020 Salı 10:18
Sol Yanım dizisine katılan Tolga Mendi kimdir?
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Ekranların yeni dizisi olarak açıklanan Sol Yanım dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Dizi severler tarafından merak edilen son oyuncu ise Tolga Mendi oldu. Geçtiğimiz sezonlarda Yeni Gelin dizisi ile izleyici karşısına çıkan Tolga Mendi gösterdiği performans ile pek çok kişi tarafından beğenilmiş ve ciddi bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Yeni Gelin dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu yeni sezon dizilerinden başrollerinde Elçin Sangu ve Defne Samyeli’nin olduğu Sol Yanım dizisi kadrosuna katıldı.

Tolga Mengi kimdir?


23 Mart 1993 tarihinde dünyaya gelen Mendi 1,86 boyundadır. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazanan yakışıklı oyuncu 2 dönem üst üste oyunculuk eğitimi alarak hayallerinin peşinden gitmiştir.

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Acı Aşk dizisi ile ilk kez izleyici karşısına çıkan Mendi, Yeni Gelin dizisinde hayat verdiği Hazar karakteri ile ünlenmiştir.

Tolga Mendi’nin görev aldığı yapımlar

  • Yeni Gelin (Hazar Bozok)– 2017–2018
  • Rüzgarın Kalbi (Cenk) – 2016
  • Acı Aşk (Haydar) – 2015

 



Son Güncelleme: 03.11.2020 10:18
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Anahtar Kelimeler:
Sol YanımTolga MendiYeni Gelin
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