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Sol Yanım dizisine katılan Emre Dinler kimdir? Barbar karakteri kimdir?

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Sol Yanım dizisine katılan Emre Dinler kimdir? Barbar karakteri kimdir? haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 27 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak Sol Yanım dizisine katılan Emre Dinler kimdir? Barbar karakteri kimdir? hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 19:16
Sol Yanım dizisine katılan Emre Dinler kimdir? Barbar karakteri kimdir?
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Dinler ise dizide Barbar rolü ile ekranlara gelecek.

Sol Yanım Barbar karakteri kimdir?

Barbar karakteriyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da lakabından ötürü tehlikeli ve acımasız biri olacağı öngörülüyor. Dizide Barbar karakterini, Söz dizisinden tanıdığımız Emre Dinler canlandıracak.


Son Güncelleme: 27.05.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
BarbarEmre DinlerSol Yanım
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