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Sol Yanım dizisine katılan Defne Samyeli kimdir? Asena karakteri kimdir?

Sol Yanım dizisine katılan Defne Samyeli kimdir? Asena karakteri kimdir? haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 13.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 22:33
Sol Yanım dizisine katılan Defne Samyeli kimdir? Asena karakteri kimdir?
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu ay içinde yayınlanması beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise pek çok sevilen isim yer alıyor.

Dizide Asena karakteri, zengin ve güzel bir kadın. İhsan Kutlusoy’a aşık olan ve bu aşk sebebi ile kızı ile arada kalan Asena’nın yapacağı seçim ise merak konusu. Dizide Asena karakterine ise Defne Samyeli hayat veriyor.

Defne Samyeli Kimdir?

1972’de dünyaya gelen Samyeli, Malatyalıdır. Boğaziçi Üniversitesi Habercilik bölümü mezun olan Samyeli uzun süre haber bülteni sunmuştur. 1991’de Miss Turkey 1.si olan Samyeli, Babam Sınıfta Kaldı, Kurtlar Vadiisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Sol Yanım yapımlarında rol almıştır. Defne Samyeli’nin Instagram hesabı ise @defnesamyeli’dir.


Son Güncelleme: 13.05.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
SolyanımAsena
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