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Sol Yanım dizisine katılan Cemre Baysel kimdir? Biricik karakteri kimdir?

Sol Yanım dizisine katılan Cemre Baysel kimdir? Biricik karakteri kimdir? haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 22 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 19:23
Sol Yanım dizisine katılan Cemre Baysel kimdir? Biricik karakteri kimdir?
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin gibi isimlerin yer aldığı Sol Yanım dizisinde Biricik karakterine kimin hayat verdiği merak ediliyor. Biricik karakterine Cemre Baysel hayat vermektedir.

Biricik Kimdir?

Dizide Biricik, Selim’den hoşlanmaktadır. Serra’nın karşısında Biricik’e şans vermeyen Selim, Serra’yı tercih etmektedir. Bu durum da Biricik’i Serra’ya düşman etmektedir.

Cemre Baysel Kimdir?

1999 yılında İzmir’de dünyaya gelen Cemre Baysel, Ege Üniversitesi Resim öğretmenliği bölümünü okumaktadır. 15 yaşından beri çeşitli yapımlarda rol alan Baysel ilk olarak 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde rol almıştır. Ardından İsimsizler, Payitaht Abdülhamid, Elimi Bırakma ve Ramo gibi dizilerde rol almıştır.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
BiricikSolyanım
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