İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri kimdir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç?

Türkiye basınında yankı uyandıran Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri kimdir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri kimdir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 19:41
Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri kimdir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmasına sayılı günler kalan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kadrosunda Tolga Mendi, Özge Yağız, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi oyuncuların yer aldığı dizide daha önce Leke dizisinde izlediğimiz Tuğçe Açıkgöz de çıkış yapma şansı bulacak.

Sol Yanım Zeynep kimdir?

Zeynep karakteri oldukça zengin bir ailenin kızıdır. Hırslı ve sivri dilli Zeynep, birçok erkeğin hayallerini süsleyecek güzellikte olsa da aradığı aşkı bulamamıştır. Biricik’in en yakın arkadaşı olan Zeynep, hırsı yüzünden kontrolünü kaybeder ve arkadaşlarının canını yaktığını hiçbir zaman fark etmez.

Tuğçe Açıkgöz kimdir?

Dizide Zeynep karakterini Tuğçe Açıkgöz canlandırmaktadır. 10 Şubat 1993 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan oyuncu, lise döneminden itibaren İstanbul Büyükşehir Tiyatrolarında ve Sadri Alışık Tiyatrosunda eğitim almıştır. Düzgün Türkçesi ve diksiyonuyla dikkat çeken Açıkgöz, bir dönem radyo sunuculuğu da yapmıştır.

Tuğçe Açıkgöz’ün rol aldığı yapımlar

Sol Yanım

Leke

Baba Mirası

Babam Geri Döndü

Yaz’ın Öyküsü

Alev

Ağlama Ne Olur

Vatan Sağolsun

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZeynepSol YanımTuğçe Açıkgöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arka Sokaklar dizisi Nursal Tekin Özel Ödülünün sahibi oldu
Arka Sokaklar dizisi Nursal Tekin Özel Ödülünün sahibi oldu
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin hakkında bilgiler
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin hakkında bilgiler
Yaparsın Aşkım yarışmasının konusunu ne? Yarışmayı kazanana verilen ödül
Yaparsın Aşkım yarışmasının konusunu ne? Yarışmayı kazanana verilen ödül
Levent Sülün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde!
Levent Sülün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde!
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi Kuzey Üniversitesi nerdedir?
Bir Zamanlar Çukurova Gülten kimdir? Selin Genç biyografisi
Alev Alev dizisinin Tomris'i Zuhal Olcay'ın hayat hikayesi!
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı?
Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri kimdir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Ecem Atalay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Barut oynadığı diziler
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit yer aldığı dizi ve film yapımları
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli yaşı kaç?
Alev Alev dizisi İskender kimdir? Berker Güven kimdir, nereli yaşı kaç?
Instagram karanlık mod özelliği nasıl açılır? iOS instagram'a karanlık mod geldi!
2019 Bekçi alımı sınavı geçmiş yıllarda çıkmış sorular! Bekçilik sınavına girecekler için sınav soruları
ASELSAN 2020 personel alımı yapılacak bölümler nelerdir? Aselsan 2020 personel alım ilanı yayımlandı
Saat 09:09 nedir? Saat 09:09 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Chia, Keten ve Kenevir tohumlarının faydaları
Sol Yanım Haydar kimdir? Haydar Köyel gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Mucize Doktor dizisi Tolga kimdir? Mehmet Ezel Özgün doğum tarihi
İyi Aile Babası dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! İyi Aile Babası karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizisi çekim yerleri ve mekanları
Mucize Doktor dizisine katılan Seda Bakan kimdir? Ferda karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.