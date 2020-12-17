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Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri Kimdir? Tuğçe Açıkgöz dizideki rolü ve hayatı

Okuyucuları merakta bırakan Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri Kimdir? Tuğçe Açıkgöz dizideki rolü ve hayatı haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 17.12.2020 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:39
Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri Kimdir? Tuğçe Açıkgöz dizideki rolü ve hayatı
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım ilk bölümüyle beğenileri topladı. Yeni dizide Tuğçe Açıkgöz’ün canlandırdığı Zeynep karakteri dikkatleri üzerine çekti.

Sol Yanım Zeynep karakteri

Biricik’in en yakın arkadaşlarından biri olan Zeynep, zaman içerisinde Biricik’ten soğumuş ve artık onunla takılmaz. Zeki ve cesur bir kadın olarak açık sözlü olan Zeynep yapmacık tavırlara karşı tepki göstermektedir.

Tuğçe Açıkgöz kimdir?

Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterini canlandıran oyuncu Zeynep Açıkgöz 1993 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. 54 kilo ve 168 cm boyunda olan güzel oyuncu Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk kez Yaz’ın Öyküsü adlı diziyle kamera karşısına geçen oyuncu ardından Leke dizisinde yer almıştır.



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:39
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Sol YanımZeynepDizi
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