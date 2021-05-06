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Sol Yanım dizisindeki Selim karakteri kimdir?

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Sol Yanım dizisindeki Selim karakteri kimdir? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Sol Yanım dizisindeki Selim karakteri kimdir? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Mayıs 6 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 21:51
Sol Yanım dizisindeki Selim karakteri kimdir?
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Star TV ekranlarına gelmek için gün sayan ‘Sol Yanım’ dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çekimleri devam eden dizinin karakterlerinden biri olan Selim, Serra ile yaşayacağı aşkla diziye damga vuracak. Dizide olayların büyük bir kısmı bu çift arasındaki aşk ile dönecek.

Sol Yanım dizisi Selim kimdir?

Sol Yanım dizisinde yer alan Selim karakteri, dizinin erkek başrolüdür. Sol Yanım’da Selim karakterini genç oyuncu Tolga Mendi canlandırıyor. Tolga Mendi 23 Mart 1993 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olan oyuncu, Craft Tiyatro’da oyunculuk eğitimi almıştır. Genç oyuncu ilk ekran deneyimini 2015 yılında yer aldığı Acı Aşk dizisinde yaşamıştır. Tolga Mendi 2016 yılında Rüzgarın Kalbi, 2017’de Yeni Gelin dizilerinde de rol almıştır.




Son Güncelleme: 06.05.2021 21:51
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Anahtar Kelimeler:
SelimSol YanımTolga Mendi
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