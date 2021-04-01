Sol Yanım dizisindeki İhsan karakteri kimdir?

Sol Yanım dizisi İhsan kimdir?

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanandizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli,, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Diziye damgasını vuran isimlerden biri olan Cansel Elçin,karakteriyle karşımıza çıkacak.

Dizide İhsan karakterini başarılı oyuncu Cansel Elçin canlandırmaktadır. 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Tiyatro, dizi ve film oyuncusu olan Elçin son olarak 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde rol almıştı. Başarılı oyuncu Hatırla Sevgili, Gönülçelen, Eve Dönüş, Dayan Yüreğim, Yalancı Bahar, Cennetin Çocukları ve Kırık Kanatlar dizilerinde de rol almıştır.