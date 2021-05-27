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Sol Yanım dizisindeki Biricik karakteri kimdir?

Gündemde ilgi odağı haline gelen 27 Mayıs 2021 tarihli Sol Yanım dizisindeki Biricik karakteri kimdir? haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 27-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 19:23
Sol Yanım dizisindeki Biricik karakteri kimdir?
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin gibi isimlerin yer aldığı Sol Yanım dizisinde Biricik karakterine kimin hayat verdiği merak ediliyor. Biricik karakterine Cemre Baysel hayat vermektedir.

Biricik Kimdir?

Dizide Biricik, Selim’den hoşlanmaktadır. Serra’nın karşısında Biricik’e şans vermeyen Selim, Serra’yı tercih etmektedir. Bu durum da Biricik’i Serra’ya düşman etmektedir.

Cemre Baysel Kimdir?

1999 yılında İzmir’de dünyaya gelen Cemre Baysel, Ege Üniversitesi Resim öğretmenliği bölümünü okumaktadır. 15 yaşından beri çeşitli yapımlarda rol alan Baysel ilk olarak 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde rol almıştır. Ardından İsimsizler, Payitaht Abdülhamid, Elimi Bırakma ve Ramo gibi dizilerde rol almıştır.

 


Son Güncelleme: 27.05.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
BiricikSolyanım
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