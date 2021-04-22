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Sol Yanım dizisindeki Barbar karakteri Kimdir? Emre Dinler dizideki rolü ve hayatı

Okurlarımızın merakla bekledikleri Sol Yanım dizisindeki Barbar karakteri Kimdir? Emre Dinler dizideki rolü ve hayatı ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Perşembe günü yayınlanan 22-04-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Sol Yanım dizisindeki Barbar karakteri Kimdir? Emre Dinler dizideki rolü ve hayatı başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 19:16
Sol Yanım dizisindeki Barbar karakteri Kimdir? Emre Dinler dizideki rolü ve hayatı
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Dinler ise dizide Barbar rolü ile ekranlara gelecek.

Sol Yanım Barbar karakteri kimdir?

Barbar karakteriyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da lakabından ötürü tehlikeli ve acımasız biri olacağı öngörülüyor. Dizide Barbar karakterini, Söz dizisinden tanıdığımız Emre Dinler canlandıracak.




Son Güncelleme: 22.04.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
BarbarEmre DinlerSol Yanım
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