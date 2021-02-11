İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterine Tuğçe Açıkgöz hayat veriyor

Gündeme bomba gibi oturan Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterine Tuğçe Açıkgöz hayat veriyor haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 19:39
Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterine Tuğçe Açıkgöz hayat veriyor
Takip Et:

Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım ilk bölümüyle beğenileri topladı. Yeni dizide Tuğçe Açıkgöz’ün canlandırdığı Zeynep karakteri dikkatleri üzerine çekti.

Sol Yanım Zeynep karakteri

Biricik’in en yakın arkadaşlarından biri olan Zeynep, zaman içerisinde Biricik’ten soğumuş ve artık onunla takılmaz. Zeki ve cesur bir kadın olarak açık sözlü olan Zeynep yapmacık tavırlara karşı tepki göstermektedir.

Tuğçe Açıkgöz kimdir?

Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterini canlandıran oyuncu Zeynep Açıkgöz 1993 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. 54 kilo ve 168 cm boyunda olan güzel oyuncu Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk kez Yaz’ın Öyküsü adlı diziyle kamera karşısına geçen oyuncu ardından Leke dizisinde yer almıştır.



Son Güncelleme: 11.02.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sol YanımZeynepDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akrep dizisinin çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği belli oldu! Bakın o güzel ev neredeymiş!
Akrep dizisinin çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği belli oldu! Bakın o güzel ev neredeymiş!
Sen Çal Kapımı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi RTÜK'e takıldı!
Sen Çal Kapımı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi RTÜK'e takıldı!
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza!
Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza!
Buz Devri’nin yapımcı stüdyosu kapatılıyor!
Buz Devri’nin yapımcı stüdyosu kapatılıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni fragmanı yayınlandı

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterine Tuğçe Açıkgöz hayat veriyor
Alev Alev dizisi İskender kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Berker Güven kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Demet Evgar yer aldığı dizi ve film yapımları
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası kimdir? Edip Saner nerelidir?
Alev Alev dizisine katılan Cihangir Ceyhan kimdir? Ömer karakteri kimdir?
Mucize Doktor dizisi Tolga karakterini kim canlandırıyor? Mehmet Ezel Özgün biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Asena karakterini kim canlandırıyor? Defne Samyeli biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Gerçek adı nedir? Cansel Elçin nereli, yaşı kaç?
Alev Alev dizisine katılan Yiğit Sertdemir kimdir? Korkut karakteri kimdir?
Kuaförüm Sensin yarışmacıları Öncü ve Özlem Aslan kimdir? Yarışmacılar hakkında bilgiler
22 Eylül 2019 ALES/2 Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Martha Vineyard 21 gün detoksu ile 21 günde 10 kilo
Ramo’nun ailesi öldü mü, yaşıyor mu? Ramo'yu kim kaçırdı?
2019 KPSS ÖABT Sınavı ne zaman yapılacak? 2019 KPSS ÖABT sınav ve oturum tarihleri
Sol Yanım dizisi Nazlım karakteri kimdir? Feyza Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında?
ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda Hünkar olacak mı? Vahide Perçin diziden ayrılacak mı?
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari'nin yer aldığı diziler
14 Şubat 2021 Sevgililer Günü indirim kampanyaları
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizisi çekim yerleri ve mekanları
Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan Furkan Palalı Kimdir? Fikret Fekeli karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.