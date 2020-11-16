Sol Yanım dizisinde rol alan Nazlım dizide kiminle aşk yaşayacak?

Sol Yanım dizisi Kasım ayında seyirci karşısına çıkacak. "Güllerin Savaşı" dizisinde tanıştığımız Feyza Civelek Nazlım, BKM Film'in yapımcılığını üstleneceği Sol Yanım dizisinde seyirci karşısında olacak. Bu güzel oyuncu, kilosu nedeniyle son yıllarda dikkatleri üzerine çekmiştir. Pürüzsüz fiziği ile Bir Umut Yeter adlı dizide izleyicinin karşısına çıkmış ve çok beğenilmişti ancak dizi fazla beğenilmeyince kendisini gösterememişti

Sol Yanım Nazlım Kimdir?

Sol Yanım dizisinde Nazlım 25 yaşında güzel bir kadındır. Üniversite öğrencisi Nazlım Serra'nın en yakın arkadaşıdır. Nazlım, Burak ve Selim'in en yakın arkadaşlarından biri olmasına rağmen Selim'e aşık olmuştur. Nazlım güzelliği ve bilgeliğiyle, tıpkı diğer isimlerle olduğu gibi pek çok kişiyi kendisine çekmeyi başarmıştır. Ancak Selim'e gelince bütün yelkenleri indirdi.

Sol Yanım Nazlım Kime Aşık Olacak?

Nazlım, Selim'e âşık olacak ama sevgisini kolayca itirafta bulunamayacak. İki yakın arkadaş arasında işler karışacak, özellikle Serra da Selim Kutlusoy'a aşık olunca.

Feyza Civelek Kimdir?

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul ilimizde dünyaya gelmiştir. Bir senaristin kızı olduğu için oyunculukla büyüdü. Senarist Melis Civelek'in kızıdır. Konservatuardan eğitim almayan Feyza Civelek'in dışarıdan oyunculuk dersleri aldığı ve oyunculuk konusunda doğal bir yeteneğe sahip olduğu anlaşılıyor.

Feyza Civelek, çocukluğundan beri Lara ile birlikte çalışmakta olup, Adını Feriha Koydum dizisinde daha sonra Kavak Yelleri ve Acemi Cadı gibi dizilerde hayat bulmuştur. Feyza Civelek, Çiçek rolüyle ilk kez "Güllerin Savaşı" dizisinde yer aldı ve ünlü oldu. Ardından Bir Umut Yeter dizisindeki Damla Akar rolünün de başrol oyuncusu olan Feyza Civelek, proje çok erken bittiğinden ayrılmak zorunda kalmıştır.

Feyza Civelek'in kariyerinin en kötü an ise polisin sarhoşken elini ısırmasıyla oldu ve bu olaylar Feyza Civelek'in oyunculuk kariyerine zarar verdi.

Feyza Civelek Kaç Yaşında?

Feyza Civelek 1995 yılında doğmuştur ve 25 yaşındadır. Kesin doğum tarihi bilinmiyor.

Feyza Civelek’in Sevgilisi Kim?

Feyza Civelek’in bilinen bir sevgilisi bulunmamaktadır.

Feyza Civelek’in Boyu Kilosu?

Feyza Civelek.60 cm uzunluğunda ve 55 kg’dır.