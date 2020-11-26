Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor

Star TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Sol Yanım bu akşam izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle beğenileri kazanan dizide Nil karakteri dikkatleri çekti. Dizide Nil karakterini Deniz Barut canlandırıyor. Deniz Barut güzelliği ve dizideki performansıyla övgüleri topladı.

Deniz Barut kimdir?

19 Mart 1983 yılında dünyaya gelen Deniz Barut İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Güzel oyuncu 1997 yılında Elite Modellik Look yarışmasına katılarak adını duyurmuştur. Yarışmada 2.olan Barut ilk kez Kaybolan Yıllar adlı diziyle kamera karşısına geçmiş ve ilerleyen yıllarda Lale Devri, Anneler ve Kızlar gibi önemli dizilerde yer almıştır.

Barut 2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile dünya evine girmiş ve bu evliliğinden 2 oğlu vardır. 175 cm boyunda ve 54 kilo olan güzel oyuncunun yer adlığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

2018 – Avlu (Melis) (TV Dizisi)

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Karadul) (Sinema Filmi)

2017 – Nezih Bir Film (Emine) (Sinema Filmi)

2016 – Hayatımın Aşkı (Eylem) (TV Dizisi)

2015 – Son Çıkış (Nilüfer) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Pınar Dündar) (TV Dizisi)

2012 – Lale Devri (Müge) (TV Dizisi)

2011 – Anneler ile Kızları (Çağla) (TV Dizisi)

2011 – Elde Var Hayat (Yüksel Öğretmen) (TV Dizisi)

2006 – Kaybolan Yıllar (TV Dizisi)