İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Sol Yanım dizisinde Mert Tekin karakterine Anıl Tetik hayat veriyor

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Sol Yanım dizisinde Mert Tekin karakterine Anıl Tetik hayat veriyor haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Sol Yanım dizisinde Mert Tekin karakterine Anıl Tetik hayat veriyor konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 14 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 20:00
Sol Yanım dizisinde Mert Tekin karakterine Anıl Tetik hayat veriyor
Takip Et:

Sol Yanım Dizisi Mert Tekin Kimdir?

Star Tv’nin perşembe akşamları yayınlanan, sevilen dizi Sol Yanım bünyesine yeni bir karakteri dahil ediyor. Mert Tekin karakteri ile diziye giriş yapacak olan oyuncu Anıl Tetik’tir.

Mert Tekin Kimdir?

Karaktere hayat veren, sevilen, başarılı oyuncu Anıl Tetik’tir. BKM Yapım’ın hazırlamış olduğu yeni dizilerden olan dizi 4.bölümüne hazırlanıyor. Fragmanları yayınlanan yeni bölüme Anıl Tetik dahil oluyor. Canlandıracağı karakter gereği ismi Mert Tekin olan Tetik, Kuzey Üniversitesi’nin eski mezun öğrencilerinden biri olacak ve yurt dışında imza attığı başarı hikayesini öğrencilere anlatacaktır.

Katılacağı bir söyleşide kariyerini ve hayat hikayesini, bu noktaya nasıl geldiğini anlatacak olan karakter Kuzey Üniversitesi’nde yaptığı söyleşi için ona eşlik edecek isim Serra olacak. Konferansta birlikte olacakları ve her konuda ona yardım edecek olan Serra ile Mert; başarılı hayatları ve mütevazi geçmişleri ile ortak yanlar bulacaklar ve iyi anlaşacaklar. Aralarındaki bu yakınlaşmadan sonra Selim, bu ikilinin anlaşmasından hoşlanmayacaktır.

Mert karakterinin nasıl giriş yapacağını öğrendiğimize göre karaktere hayat verecek olan Anıl Tetik kimdir ona bakalım..

 

Anıl Tetik Kimdir?

1 Temmuz 1991’de İstanbul/ Küçükçekmece’de doğmuştur. Aslen Kırıkkalelidir. Üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi’nde okumuş ve Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirmiştir. Motorlara ilgi duyan oyuncu, TV8’in sevilen Survivor yarışması ile ünlü olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini Alemin Kralı ile Show TV’de yapmış daha sonra da ATV’de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile devam etmiştir.

Geçen sezon Tek Yürek dizisinde Yusuf karakterine can veren Tetik, bu dizi sayesinde ATV’den sonra TRT1’e geçmiştir. Kızlarım isimli dizide Egemen rolünü oynamıştır. Son olarak Star TV’de yayınlanan Sol Yanım dizisine, 4. bölümde dahil olacak ve Mert Tekin isimli karakteri canlandıracaktır. Konuk oyuncu olarak yer alacağı dizide, Mert ile Serra’nın yakınlaşmasından dolayı kıskançlık hissedecek olan Selim, bu sayede Serra ile yakınlaşacaktır.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvAnıl TetikMert Tekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arka Sokaklar dizisi Nursal Tekin Özel Ödülünün sahibi oldu
Arka Sokaklar dizisi Nursal Tekin Özel Ödülünün sahibi oldu
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin hakkında bilgiler
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin hakkında bilgiler
Yaparsın Aşkım yarışmasının konusunu ne? Yarışmayı kazanana verilen ödül
Yaparsın Aşkım yarışmasının konusunu ne? Yarışmayı kazanana verilen ödül
Levent Sülün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde!
Levent Sülün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde!
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi İdil kimdir? Seda Akman'ın hayatı!
Star TV Sol Yanım'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Mucize Doktor dizisine katılan Merve Bulut kimdir? Gülin Sekreter karakteri kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü, ölecek mi? Esra Dermancıoğlu diziden ayrılacak mı?
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta yaşı ve oynadığı diziler
Mucize Doktor dizisinde Ezo karakterini Ezgi Aşaroğlu canlandırıyor
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Alev Alev dizisi Çiçek karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hazal Ergüçlü kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in yer aldığı diziler
Zamlı rakı fiyatları ne kadar oldu? 35lik, 50lik, 70lik, 100lük, 150lik yeni rakı fiyatları ne kadar?
Kyk öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi geri ödemeli midir?
Kanalların yayın akışları 23 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Valhalla ne demektir? Ubisoft Assassin'si Creed yeni oyununun anlamı nedir?
A101 12 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta A101'da hangi ürünler indirimli? A101 12 Aralık haftası kataloğu
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Ecem Atalay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisinin Tomris'i Zuhal Olcay'ın hayat hikayesi!
14 Ocak 2021 Perşembe Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 14 Ocak 2021 Perşembe Koronavirüs sonuçları
Yeni Hayat yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.