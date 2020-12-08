Sol Yanım dizisinde Burak karakterini canlandıracak oyuncu kimdir? Emre Bey

Emre Bey, Sol Yanım dizisinde Burak'ı canlandıran oyuncunun gerçek adıdır. 9 Mayısıs 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyuncu 1,78 cm yüksekliğinde ve 70 kg ağırlığındadır. Devrim Yalçın’dan Craft oyunculuk atölyesi aracılığıyla oyunculuk eğitimi aldı.
Şu anda Sol Yanım dizisinde Burak rolünü oynayan Emre Bey ilk olarak 2015 yapımı Aşk Zaman dizisinde yer almıştır. "Aşk Zaman" dizisinde Can karakterine hayat vermiştir.
Dizinin bitiminden iki yıl sonra 2017 yılında Adı Efsane dizisinde Kıvanç'ı canlandırdı. 2018 senesinde günlük dizi olan Elimi Bırakma dizisinde Arda'yı canlandırdı.
Emre Bey Yer Aldığı Dizi ve Filmler
Elimi Bırakma
Adı Efsane
Aşk Zamanı
Son Güncelleme: 08.12.2020 20:33