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Sol Yanım dizisinde Burak karakterini canlandıracak oyuncu kimdir? Emre Bey

Yayın hayatına yeni başlayacak olan Sol Yanım dizisinde Burak karakterine hayat verecek olan oyuncumuz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur? Daha önce katıldığı dizi ve filmler hangileridir? Oyuncumuz eğitim hayatını nerede tamamlamıştır?

08 Aralık 2020 Salı 20:33
Sol Yanım dizisinde Burak karakterini canlandıracak oyuncu kimdir? Emre Bey
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Emre Bey, Sol Yanım dizisinde Burak'ı canlandıran oyuncunun gerçek adıdır. 9 Mayısıs 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyuncu 1,78 cm yüksekliğinde ve 70 kg ağırlığındadır. Devrim Yalçın’dan Craft oyunculuk atölyesi aracılığıyla oyunculuk eğitimi aldı.

Şu anda Sol Yanım dizisinde Burak rolünü oynayan Emre Bey ilk olarak 2015 yapımı Aşk Zaman dizisinde yer almıştır. "Aşk Zaman" dizisinde Can karakterine hayat vermiştir.

Dizinin bitiminden iki yıl sonra 2017 yılında Adı Efsane dizisinde Kıvanç'ı canlandırdı. 2018 senesinde günlük dizi olan Elimi Bırakma dizisinde Arda'yı canlandırdı.

Emre Bey Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Sol Yanım 

Elimi Bırakma 

Adı Efsane 

Aşk Zamanı

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 20:33
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Anahtar Kelimeler:
Sol YanımDiziBurak
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