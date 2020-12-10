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Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor

Merak uyandıran Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 10 Aralık 2020 Perşembe günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:16
Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Dinler ise dizide Barbar rolü ile ekranlara gelecek.

Sol Yanım Barbar karakteri kimdir?

Barbar karakteriyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da lakabından ötürü tehlikeli ve acımasız biri olacağı öngörülüyor. Dizide Barbar karakterini, Söz dizisinden tanıdığımız Emre Dinler canlandıracak.



Son Güncelleme: 10.12.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
BarbarEmre DinlerSol Yanım
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