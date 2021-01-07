İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Sol Yanım dizisi Zeynep (Tuğçe Açıkgöz) kimdir?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Sol Yanım dizisi Zeynep (Tuğçe Açıkgöz) kimdir? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 7 Ocak 2021 Perşembe gününde yayınlanan haberimizde Sol Yanım dizisi Zeynep (Tuğçe Açıkgöz) kimdir? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:41
Sol Yanım dizisi Zeynep (Tuğçe Açıkgöz) kimdir?
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmasına sayılı günler kalan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kadrosunda Tolga Mendi, Özge Yağız, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi oyuncuların yer aldığı dizide daha önce Leke dizisinde izlediğimiz Tuğçe Açıkgöz de çıkış yapma şansı bulacak.

Sol Yanım Zeynep kimdir?

Zeynep karakteri oldukça zengin bir ailenin kızıdır. Hırslı ve sivri dilli Zeynep, birçok erkeğin hayallerini süsleyecek güzellikte olsa da aradığı aşkı bulamamıştır. Biricik’in en yakın arkadaşı olan Zeynep, hırsı yüzünden kontrolünü kaybeder ve arkadaşlarının canını yaktığını hiçbir zaman fark etmez.

Tuğçe Açıkgöz kimdir?

Dizide Zeynep karakterini Tuğçe Açıkgöz canlandırmaktadır. 10 Şubat 1993 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan oyuncu, lise döneminden itibaren İstanbul Büyükşehir Tiyatrolarında ve Sadri Alışık Tiyatrosunda eğitim almıştır. Düzgün Türkçesi ve diksiyonuyla dikkat çeken Açıkgöz, bir dönem radyo sunuculuğu da yapmıştır.

Tuğçe Açıkgöz’ün rol aldığı yapımlar

Sol Yanım

Leke

Baba Mirası

Babam Geri Döndü

Yaz’ın Öyküsü

Alev

Ağlama Ne Olur

Vatan Sağolsun

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZeynepSol YanımTuğçe Açıkgöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?
Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Tomris karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda Hünkar olacak mı? Vahide Perçin geri gelecek mi, ayrıldı mı?
Sol Yanım dizisi Zeynep (Tuğçe Açıkgöz) kimdir?
Sol Yanım Eda kimdir? Ecem Atalay gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Sol Yanım dizisi Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Deniz Barut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit’in yer aldığı diziler
Sol Yanım dizisi Zeynep karakteri kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli, kaç yaşında?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Alev Alev dizisi İskender kimdir? Berker Güven’in yer aldığı diziler
Alev Alev dizisindeki Cemre karakteri kimdir?
Cimer Başvuru sonuçları kaç günde belli olur? Cimer başvuru sorgulama ve sonuç öğrenme
Eminem’in Things Get Worse şarkısında yayınlanmayan Rihanna dissi
WhatsApp stickerlar nasıl kaldırılır veya silinir?
Ramo dizisi ne zaman başlayacak?
PTT 2019 Yılı 5 Bin personel alımı için başvuru şartları neler?
İyi Aile Babası dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Hercai 54. Bölüm fragmanı yayınlandı! Dizi ne zaman başlayacak?
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Son Yaz dizisi final mi yapıyor? Son Yaz dizisi neden izlenmedi?
Son Yaz dizisi konusu ne? Dizi sevildi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.