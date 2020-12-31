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Sol Yanım dizisi Zeynep (Tuğçe Açıkgöz) kimdir?

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Sol Yanım dizisi Zeynep (Tuğçe Açıkgöz) kimdir? haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 31.12.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:39
Sol Yanım dizisi Zeynep (Tuğçe Açıkgöz) kimdir?
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım ilk bölümüyle beğenileri topladı. Yeni dizide Tuğçe Açıkgöz’ün canlandırdığı Zeynep karakteri dikkatleri üzerine çekti.

Sol Yanım Zeynep karakteri

Biricik’in en yakın arkadaşlarından biri olan Zeynep, zaman içerisinde Biricik’ten soğumuş ve artık onunla takılmaz. Zeki ve cesur bir kadın olarak açık sözlü olan Zeynep yapmacık tavırlara karşı tepki göstermektedir.

Tuğçe Açıkgöz kimdir?

Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterini canlandıran oyuncu Zeynep Açıkgöz 1993 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. 54 kilo ve 168 cm boyunda olan güzel oyuncu Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk kez Yaz’ın Öyküsü adlı diziyle kamera karşısına geçen oyuncu ardından Leke dizisinde yer almıştır.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
Sol YanımZeynepDizi
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