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Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 8 Nisan 2021 Perşembe gününde yayınlanan haberimizde Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Nisan 2021 Perşembe 19:39
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım ilk bölümüyle beğenileri topladı. Yeni dizide Tuğçe Açıkgöz’ün canlandırdığı Zeynep karakteri dikkatleri üzerine çekti.

Sol Yanım Zeynep karakteri

Biricik’in en yakın arkadaşlarından biri olan Zeynep, zaman içerisinde Biricik’ten soğumuş ve artık onunla takılmaz. Zeki ve cesur bir kadın olarak açık sözlü olan Zeynep yapmacık tavırlara karşı tepki göstermektedir.

Tuğçe Açıkgöz kimdir?

Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterini canlandıran oyuncu Zeynep Açıkgöz 1993 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. 54 kilo ve 168 cm boyunda olan güzel oyuncu Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk kez Yaz’ın Öyküsü adlı diziyle kamera karşısına geçen oyuncu ardından Leke dizisinde yer almıştır.



Son Güncelleme: 08.04.2021 19:39
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Sol YanımZeynepDizi
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