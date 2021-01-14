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Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli yaşı kaç?

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli yaşı kaç? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 14 Ocak 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 19:39
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli yaşı kaç?
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım ilk bölümüyle beğenileri topladı. Yeni dizide Tuğçe Açıkgöz’ün canlandırdığı Zeynep karakteri dikkatleri üzerine çekti.

Sol Yanım Zeynep karakteri

Biricik’in en yakın arkadaşlarından biri olan Zeynep, zaman içerisinde Biricik’ten soğumuş ve artık onunla takılmaz. Zeki ve cesur bir kadın olarak açık sözlü olan Zeynep yapmacık tavırlara karşı tepki göstermektedir.

Tuğçe Açıkgöz kimdir?

Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterini canlandıran oyuncu Zeynep Açıkgöz 1993 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. 54 kilo ve 168 cm boyunda olan güzel oyuncu Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk kez Yaz’ın Öyküsü adlı diziyle kamera karşısına geçen oyuncu ardından Leke dizisinde yer almıştır.



Son Güncelleme: 14.01.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
Sol YanımZeynepDizi
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