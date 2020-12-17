İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma
Son Dakika
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Tekrar Neden Hastaneye Yatırıldı! Son Dakika Mehmet Ali Erbil’in Sağlık Durumu Nasıl?
Son Dakika
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi? Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı açıklaması
Son Dakika
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi?...

Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç?

Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç? konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 17 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç? haberimize göz atarak Aralık 17 Perşembe tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:41
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmasına sayılı günler kalan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kadrosunda Tolga Mendi, Özge Yağız, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi oyuncuların yer aldığı dizide daha önce Leke dizisinde izlediğimiz Tuğçe Açıkgöz de çıkış yapma şansı bulacak.

Sol Yanım Zeynep kimdir?

Zeynep karakteri oldukça zengin bir ailenin kızıdır. Hırslı ve sivri dilli Zeynep, birçok erkeğin hayallerini süsleyecek güzellikte olsa da aradığı aşkı bulamamıştır. Biricik’in en yakın arkadaşı olan Zeynep, hırsı yüzünden kontrolünü kaybeder ve arkadaşlarının canını yaktığını hiçbir zaman fark etmez.

Tuğçe Açıkgöz kimdir?

Dizide Zeynep karakterini Tuğçe Açıkgöz canlandırmaktadır. 10 Şubat 1993 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan oyuncu, lise döneminden itibaren İstanbul Büyükşehir Tiyatrolarında ve Sadri Alışık Tiyatrosunda eğitim almıştır. Düzgün Türkçesi ve diksiyonuyla dikkat çeken Açıkgöz, bir dönem radyo sunuculuğu da yapmıştır.

Tuğçe Açıkgöz’ün rol aldığı yapımlar

Sol Yanım

Leke

Baba Mirası

Babam Geri Döndü

Yaz’ın Öyküsü

Alev

Ağlama Ne Olur

Vatan Sağolsun

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZeynepSol YanımTuğçe Açıkgöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sol Yanım Mert Tekin Kimdir? (Anıl Tetik)
Sol Yanım Mert Tekin Kimdir? (Anıl Tetik)
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik nerede?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik nerede?
Menajerimi Ara Koray kimdir? Gerçek adı nedir? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Koray kimdir? Gerçek adı nedir? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu
Maria ile Mustafa dizi setinde 18 kişinin Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı
Maria ile Mustafa dizi setinde 18 kişinin Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Vahide Perçin neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Ecem Atalay kimdir?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri Kimdir? Tuğçe Açıkgöz dizideki rolü ve hayatı
Türk Telekom 650 personel alımı yapılacak iller hangileridir? 2020 Türk Telekom personel alım şartları ve başvuru adresleri
Alev Alev dizisi İskender kimdir? Berker Güven kimdir, nereli yaşı kaç?
Alev Alev dizisi Cemre karakterini kim canlandırıyor? Demet Evgar kimdir?
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası (Edip Saner) kimdir?
Bayan Kuaförü saç boyama 2020 fiyatları
Kaza Orucu nedir, ne zaman tutulur? Kaza orucunun niyeti ve zamanları
Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı? Kuruluş Osman 8 Ocak 2020 yeni bölüm neden yok?
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Diziler yazın yayınlanmaya devam edecek mi?
Askerlik borçlanması şartları nelerdir? Askerlik borçlanması süresi ve yatırılacak prim tutarı
İyi Aile Babası dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İyi Aile Babası dizisi oyuncu kadrosu
2020 Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı?
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Feyza Civelek'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Biricik kimdir? Cemre Baysel kimdir, nereli yaşı kaç?
Vergi levhası nedir? 2020 Kimler vergi levhası almak zorundadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.