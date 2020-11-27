Sol Yanım dizisi tekrarları ne zaman yayınlanacak?

Heyecanla beklenen ‘Sol Yanım’ dizisi 26 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Cansel Elçin ve Defne Samyeli gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, tekrar bölümleriyle tüm hafta Star TV’de yayınlanacak.

Sol Yanım dizisinin tekrarları ne zaman yayınlanacak?

Sezona iddialı bir giriş yapan Sol Yanım dizisi, reytinglerini yükseltmek ve izleyiciyi kendine çekmek için sık sık tekrar bölümleriyle ekrana gelecek.

Sol Yanım dizisi ilk bölüm: 26 Kasım Perşembe saat 20.00

Tekrarı: 26 Kasım Perşembe 22.30

1.bölüm tekrarı: 28 Kasım Cumartesi 00.30

1.bölüm tekrarı: 29 Kasım Pazar 13.00’da yayınlanacak.