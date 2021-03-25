İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız'ın hayatı!

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız'ın hayatı! ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 25 Mart 2021 Perşembe gününde yayınlanan haberimizde Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız'ın hayatı! hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Mart 2021 Perşembe 19:19
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız'ın hayatı!
Takip Et:

Yeni sezonda Star TV ekranlarına gelmeye hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Geçmişte yaşanan aşkların günümüze etkisini aktaracak olan dizide Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Erçin gibi ünlü isimler yer alıyor.  Dizinin başrol oyuncularından olan Özge Yağız, Serra karakterine hayat verecek.

Sol Yanım dizisi Serra kimdir?

Serra karakteri, tek başına yaşamaya çalışan ve hayatla mücadele eden genç bir kadındır. Dizide Serra karakterini güzel oyuncu Özge Yağız canlandırmaktadır. 10 Nisan 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, Başkent Üniversitesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2017 yılında rol aldığı Adını Sen Koy dizisi ile başlamıştır.

Sol Yanım Serra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında? - Magazin Haberleri - Milliyet

Güzel oyuncu 2019 yılında Yemin dizisinde hayat verdiği Reyhan karakteriyle kariyerinde zirve yaşamıştır.



Son Güncelleme: 25.03.2021 19:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
özge YağızSerraSol Yanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla ile Mecnun dizisinin yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman yayınlanır?
Leyla ile Mecnun dizisinin yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman yayınlanır?
Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?
Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?
Tövbeler Olsun 31. bölüm TRT1 canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Tövbeler Olsun yeni son bölüm izle
Tövbeler Olsun 31. bölüm TRT1 canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Tövbeler Olsun yeni son bölüm izle
Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar fragmanı, oyuncuları ve konusu
Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar fragmanı, oyuncuları ve konusu
Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm Kanal D canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm Kanal D canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
Survivor 2021 55. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
Survivor 2021 55. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız'ın hayatı!
Leyla ile Mecnun dizisinin yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman yayınlanır?
Sol Yanım dizisi Barbar karakteri kimdir? Emre Dinler kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakteri kimdir? Furkan Palalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Mucize Doktor dizi oyuncusu Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun 31. bölüm TRT1 canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Tövbeler Olsun yeni son bölüm izle
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Sen Çal Kapımı final yapacak mı? Dizisi yapımcısından final açıklaması
1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır? 2021 Mart E-devlet ile 1000 TL pandemi yardımı başvurusu
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan
Müge Anlı Emel Şimşek ve arkadaşı nerede, kaçırıldı mı?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Günlük burç yorumları; 26 Mart 2021 Cuma burç yorumları
Çoban destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çoban desteği ne zaman verilecek?
Assasins Creed Valhalla minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ne? AC: Valhalla sistem gereksinimleri belli oldu
Super Farm Coin nedir, nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.