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Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız hakkında bilgiler

17 Aralık 2020 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız hakkında bilgiler haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 17-12-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:49
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız hakkında bilgiler
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Yeni sezonda Star TV ekranlarına gelmeye hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Geçmişte yaşanan aşkların günümüze etkisini aktaracak olan dizide Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Erçin gibi ünlü isimler yer alıyor.  Dizinin başrol oyuncularından olan Özge Yağız, Serra karakterine hayat verecek.

Sol Yanım dizisi Serra kimdir?

Serra karakteri, tek başına yaşamaya çalışan ve hayatla mücadele eden genç bir kadındır. Dizide Serra karakterini güzel oyuncu Özge Yağız canlandırmaktadır. 10 Nisan 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, Başkent Üniversitesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2017 yılında rol aldığı Adını Sen Koy dizisi ile başlamıştır.

Sol Yanım Serra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında? - Magazin Haberleri - Milliyet

Güzel oyuncu 2019 yılında Yemin dizisinde hayat verdiği Reyhan karakteriyle kariyerinde zirve yaşamıştır.



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:49
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Anahtar Kelimeler:
özge YağızSerraSol Yanım
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