İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Yağız nereli, yaşı kaç?

Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Yağız nereli, yaşı kaç? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 15 Nisan Perşembe günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 19:19
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Yağız nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Yeni sezonda Star TV ekranlarına gelmeye hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Geçmişte yaşanan aşkların günümüze etkisini aktaracak olan dizide Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Erçin gibi ünlü isimler yer alıyor.  Dizinin başrol oyuncularından olan Özge Yağız, Serra karakterine hayat verecek.

Sol Yanım dizisi Serra kimdir?

Serra karakteri, tek başına yaşamaya çalışan ve hayatla mücadele eden genç bir kadındır. Dizide Serra karakterini güzel oyuncu Özge Yağız canlandırmaktadır. 10 Nisan 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, Başkent Üniversitesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2017 yılında rol aldığı Adını Sen Koy dizisi ile başlamıştır.

Sol Yanım Serra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında? - Magazin Haberleri - Milliyet

Güzel oyuncu 2019 yılında Yemin dizisinde hayat verdiği Reyhan karakteriyle kariyerinde zirve yaşamıştır.



Son Güncelleme: 15.04.2021 19:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
özge YağızSerraSol Yanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Can Yaman Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?
Can Yaman Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?
Müge Anlı 15 Nisan 2021 Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 15 Nisan 2021 Perşembe tek parça izle
Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yerleri
Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yerleri
Bu akşam hangi diziler var? 15 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 15 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Masumiyet 9. bölüm fragmanı - Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Masumiyet 9. bölüm fragmanı - Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Mehmet Ali Erbil hangi programla, ne zaman ekrana dönüyor?
Mehmet Ali Erbil hangi programla, ne zaman ekrana dönüyor?

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi Haydar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Haydar Köyel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet 159. bölüm tek parça izle Kanal 7 14 Nisan Çarşamba
Emeklilik maaş nasıl hesaplanır? 2021 tahmini emekli maaşı nasıl öğrenebilir?
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2021
Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Gerçek adı nedir? Feyza Civelek nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Yağız nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur yaşı ve oynadığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Furkan Palalı yaşı ve oynadığı diziler
2021 Resmi tatilleri ne zaman? 2021 dini bayramlar ve resmi tatil günleri
2021 oruç fitre miktarı ne kadar?
Clubhouse kalıcı hesap silme ve üyelik iptal etme işlemleri
Seksenler Mikser Melahat karakterini kim canlandırıyor? Özlem Tokaslan kimdir?
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Gürkan nereli, yaşı kaç?
Polonya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? 2021 Youtube Kanal satışı yasal mıdır?
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Hangi bankalar kefilsiz kredi veriyor? Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2021
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
PTT çağrı merkezi neden aranmıyor, neden cevap vermiyor? 2021 PTT müşteri hizmetleri numaraları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.