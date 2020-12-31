İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı ne? Özge Yağız oynadığı diziler

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı ne? Özge Yağız oynadığı diziler ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı ne? Özge Yağız oynadığı diziler hakkındaki güncel bilgileri 31 Aralık 2020 Perşembe tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:19
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı ne? Özge Yağız oynadığı diziler
Takip Et:

Yeni sezonda Star TV ekranlarına gelmeye hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Geçmişte yaşanan aşkların günümüze etkisini aktaracak olan dizide Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Erçin gibi ünlü isimler yer alıyor.  Dizinin başrol oyuncularından olan Özge Yağız, Serra karakterine hayat verecek.

Sol Yanım dizisi Serra kimdir?

Serra karakteri, tek başına yaşamaya çalışan ve hayatla mücadele eden genç bir kadındır. Dizide Serra karakterini güzel oyuncu Özge Yağız canlandırmaktadır. 10 Nisan 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, Başkent Üniversitesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2017 yılında rol aldığı Adını Sen Koy dizisi ile başlamıştır.

Sol Yanım Serra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında? - Magazin Haberleri - Milliyet

Güzel oyuncu 2019 yılında Yemin dizisinde hayat verdiği Reyhan karakteriyle kariyerinde zirve yaşamıştır.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
özge YağızSerraSol Yanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Güldür Güldür Show İsmail Demirci kimdir, kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye yılbaşı İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı ne? Özge Yağız oynadığı diziler
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Hakan Çalhanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi takımda oynuyor?
O Ses Türkiye Yılbaşı Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında, nereli?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
O Ses Türkiye Yılbaşı Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sol Yanım Barbar karakterini kim canlandırıyor? Emre Dinler kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Fikret Fekeli karakteri kimdir? Furkan Palalı nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisinde Leyla Ertem karakterine Pınar Ünsal hayat veriyor
İşsizlik maaşı kimler alabilir ve ne kadar süre alabilir? Çalışma sürelerine göre işsizlik maaşı ödemeleri
Football Manager 2020 ne zamana kadar ücretsiz oynanacak? Football Manager 2020 ücretsiz oldu!
Benim Tatlı Yalanım final bölümü ne zaman, dizi neden bitiyor?
Jeff Bezos kimdir? Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos hakkında bilgiler
Hekimoğlu bu hafta neden yok? Yeni bölümler ne zaman çekilecek?
2021 Şampanya fiyatları ne kadar oldu?
A101 10.001'inci şubesi nerede açıldı? A101 Kaç çalışanı var?
EBA TV 1 Ocak canlı ders var mı?
Gain TV Şokopop ne zaman başlayacak?
2021 votka fiyatları ne kadar oldu? Güncel votka markaları ve fiyatları
Kim ne zaman aşı yaptıracak? Aşı yapılacak tarih nereden öğrenilecek? E-nabız aşı takibi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.