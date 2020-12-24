İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 24-12-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 19:21
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

Star TV ekranlarına gelmek için gün sayan ‘Sol Yanım’ dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çekimleri devam eden dizinin karakterlerinden biri olan Selim, Serra ile yaşayacağı aşkla diziye damga vuracak. Dizide olayların büyük bir kısmı bu çift arasındaki aşk ile dönecek.

Sol Yanım dizisi Selim kimdir?

Sol Yanım dizisinde yer alan Selim karakteri, dizinin erkek başrolüdür. Sol Yanım’da Selim karakterini genç oyuncu Tolga Mendi canlandırıyor. Tolga Mendi 23 Mart 1993 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olan oyuncu, Craft Tiyatro’da oyunculuk eğitimi almıştır. Genç oyuncu ilk ekran deneyimini 2015 yılında yer aldığı Acı Aşk dizisinde yaşamıştır. Tolga Mendi 2016 yılında Rüzgarın Kalbi, 2017’de Yeni Gelin dizilerinde de rol almıştır.



Son Güncelleme: 24.12.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SelimSol YanımTolga Mendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne (Serpil Tamur) kimdir?
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel doğum tarihi
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2020 Agi hangi şartlarda ödenir?
Sol Yanım dizisi Nazlım’ı kim canlandırıyor? Feyza Civelek'in biyografisi
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Rüyada aldatılmak | Rüyada eşi tarafından aldatıldığını görmek ne anlama gelir? (Diyanet)
Sol Yanım dizisi Barbar karakteri kimdir? Emre Dinler kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sgk çağrı merkezi iletişim telefon numarası kaç? Sgk irtibat telefonları listesi
Her Yerde Sen Semih kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Düzgünoğlu hakkında bilgiler
Mucize Doktor Nazlı, Ali Vefa aşkı başlıyor mu?
2021 asgari ücret toplantısı tarihi ne zaman? Asgari ücrete zam belirleme toplantısı tarihi
Kapatılan Kredi Kartı Nasıl Açılır? Ödemeden Ne Kadar Sonra Açılır?
Şerbetçi otunun faydaları nelerdir? Şerbetçi otu nelere iyi gelir ve nasıl tüketilir?
Halkbank emeklilere acil 5000 TL uygun faizli mini emekli kredi kampanyası
e-Devlet kira yardımı başvurusu şartları nelerdir? 2020 yılı 960 TL kira yardımı için şartlar
3 Bankadan düşük faizli acil onaylı 60 ay vadeli 18 Bin TL kredi kampanyası
Rüyada üzüm yemek ne anlama geliyor? Rüyada siyah veya kuru üzüm yemek ne demek? (Diyanet)
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
Burç tarihleri değişti mi? Astrolojik dengeleri değiştirecek açıklama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.