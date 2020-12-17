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Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi hakkında bilgiler

Haber okurlarının merakını uyandıran Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi hakkında bilgiler haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 17.12.2020 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:51
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi hakkında bilgiler
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Star TV ekranlarına gelmek için gün sayan ‘Sol Yanım’ dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çekimleri devam eden dizinin karakterlerinden biri olan Selim, Serra ile yaşayacağı aşkla diziye damga vuracak. Dizide olayların büyük bir kısmı bu çift arasındaki aşk ile dönecek.

Sol Yanım dizisi Selim kimdir?

Sol Yanım dizisinde yer alan Selim karakteri, dizinin erkek başrolüdür. Sol Yanım’da Selim karakterini genç oyuncu Tolga Mendi canlandırıyor. Tolga Mendi 23 Mart 1993 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olan oyuncu, Craft Tiyatro’da oyunculuk eğitimi almıştır. Genç oyuncu ilk ekran deneyimini 2015 yılında yer aldığı Acı Aşk dizisinde yaşamıştır. Tolga Mendi 2016 yılında Rüzgarın Kalbi, 2017’de Yeni Gelin dizilerinde de rol almıştır.



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:51
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Anahtar Kelimeler:
SelimSol YanımTolga Mendi
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