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Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tolga Mendi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

13 Mayıs 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tolga Mendi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 13-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 22:33
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tolga Mendi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Star TV ekranlarına gelmek için gün sayan ‘Sol Yanım’ dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çekimleri devam eden dizinin karakterlerinden biri olan Selim, Serra ile yaşayacağı aşkla diziye damga vuracak. Dizide olayların büyük bir kısmı bu çift arasındaki aşk ile dönecek.

Sol Yanım dizisi Selim kimdir?

Sol Yanım dizisinde yer alan Selim karakteri, dizinin erkek başrolüdür. Sol Yanım’da Selim karakterini genç oyuncu Tolga Mendi canlandırıyor. Tolga Mendi 23 Mart 1993 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olan oyuncu, Craft Tiyatro’da oyunculuk eğitimi almıştır. Genç oyuncu ilk ekran deneyimini 2015 yılında yer aldığı Acı Aşk dizisinde yaşamıştır. Tolga Mendi 2016 yılında Rüzgarın Kalbi, 2017’de Yeni Gelin dizilerinde de rol almıştır.


Son Güncelleme: 13.05.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
SelimSol YanımTolga Mendi
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