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Sol Yanım dizisi oyuncuları kimlerdir? Star TV Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncuları

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 22.10.2020 tarihli Sol Yanım dizisi oyuncuları kimlerdir? Star TV Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncuları haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 22.10.2020 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe 01:06
Sol Yanım dizisi oyuncuları kimlerdir? Star TV Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncuları
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Yeni sezon ile birlikte Star TV ekranlarında başlayacak olan Sol Yanım dizisinin izleyici ile buluşmasına çok az kaldı. Oyuncu kadrosu açıklanan dizi, bir BKM yapımı olarak ekranlardaki yerini alacak. Serdar Gözelekli’nin yönetmenliğini üstleneceği dizinin senaryosunu Melis Civelek kaleme aldı.

Geçmişte yaşanan aşkların günümüze etkisini anlatacak olan dizide yer alacak oyuncuların fotoğrafları paylaşıldı. Dizi Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin gibi birbirinden ünlü isimler izleyici karşısına çıkacak.


Dizide zenginliğin en üst seviyesini yaşayan anne ve kızın eski hayatlarından eser kalmamasıyla birlikte küçük bir mahallede yaşamalarını anlatacak. Dizide bulunan anne ve kızın, Kutlusoy ailesi ile geçmişlerinin bağlı olması kız Serra ve Kutlusoy ailesinin oğlu Selim’in bir araya gelmesi ile sır perdesi aralanacak.

Dizide her yeni bölümde geçmiş ile ilgili yeni sırlar yeni cevaplar ortaya çıkacak. Sol Yanım dizisi gizemi ve içerisinde bulundurduğu aşk hikayesi ile izleyicilerin beğenisini almaya çalışacak.



Son Güncelleme: 22.10.2020 01:06
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Anahtar Kelimeler:
Yeni DiziSol Yanım
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