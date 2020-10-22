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Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 22 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe 13:06
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
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Yeni sezon ile birlikte Star TV ekranlarında başlayacak olan Sol Yanım dizisinin izleyici ile buluşmasına çok az kaldı. Oyuncu kadrosu açıklanan dizi, bir BKM yapımı olarak ekranlardaki yerini alacak. Serdar Gözelekli’nin yönetmenliğini üstleneceği dizinin senaryosunu Melis Civelek kaleme aldı.

Geçmişte yaşanan aşkların günümüze etkisini anlatacak olan dizide yer alacak oyuncuların fotoğrafları paylaşıldı. Dizi Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin gibi birbirinden ünlü isimler izleyici karşısına çıkacak.


Dizide zenginliğin en üst seviyesini yaşayan anne ve kızın eski hayatlarından eser kalmamasıyla birlikte küçük bir mahallede yaşamalarını anlatacak. Dizide bulunan anne ve kızın, Kutlusoy ailesi ile geçmişlerinin bağlı olması kız Serra ve Kutlusoy ailesinin oğlu Selim’in bir araya gelmesi ile sır perdesi aralanacak.

Dizide her yeni bölümde geçmiş ile ilgili yeni sırlar yeni cevaplar ortaya çıkacak. Sol Yanım dizisi gizemi ve içerisinde bulundurduğu aşk hikayesi ile izleyicilerin beğenisini almaya çalışacak.



Son Güncelleme: 22.10.2020 13:06
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Anahtar Kelimeler:
Yeni DiziSol Yanım
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