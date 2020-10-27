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Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Sol Yanım karakterleri ve oyuncuların kariyerleri

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Sol Yanım karakterleri ve oyuncuların kariyerleri haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Ekim 27 Salı tarihli haberimizde ’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

27 Ekim 2020 Salı 01:11
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Sol Yanım karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
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Yeni sezon ile birlikte Star TV ekranlarında başlayacak olan Sol Yanım dizisinin izleyici ile buluşmasına çok az kaldı. Oyuncu kadrosu açıklanan dizi, bir BKM yapımı olarak ekranlardaki yerini alacak. Serdar Gözelekli’nin yönetmenliğini üstleneceği dizinin senaryosunu Melis Civelek kaleme aldı.

Geçmişte yaşanan aşkların günümüze etkisini anlatacak olan dizide yer alacak oyuncuların fotoğrafları paylaşıldı. Dizi Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin gibi birbirinden ünlü isimler izleyici karşısına çıkacak.


Dizide zenginliğin en üst seviyesini yaşayan anne ve kızın eski hayatlarından eser kalmamasıyla birlikte küçük bir mahallede yaşamalarını anlatacak. Dizide bulunan anne ve kızın, Kutlusoy ailesi ile geçmişlerinin bağlı olması kız Serra ve Kutlusoy ailesinin oğlu Selim’in bir araya gelmesi ile sır perdesi aralanacak.

Dizide her yeni bölümde geçmiş ile ilgili yeni sırlar yeni cevaplar ortaya çıkacak. Sol Yanım dizisi gizemi ve içerisinde bulundurduğu aşk hikayesi ile izleyicilerin beğenisini almaya çalışacak.



Son Güncelleme: 27.10.2020 01:11
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Anahtar Kelimeler:
Yeni DiziSol Yanım
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