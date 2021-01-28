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Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Deniz Barut kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Deniz Barut kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 28-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 19:41
Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Deniz Barut kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Kısa bir süre önce 4. tanıtımı yayınlanan Sol Yanım dizisinin öne çıkan karakterleri arasında Nil bulunuyor. Dizide güzelliği ve dikkat çeken karakterlerinden Nil, izleyiciler tarafından da araştırılıyor.

Sol Yanım Nil kimdir?

İhsan Kutlusay’ın kızı olan Nil, güzelliği ve iyi niyetiyle öne çıkıyor. Deniz Barut’un hayat verdiği karakter, karakteristik özellikleriyle de izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Sol Yanım Deniz Barut kimdir?

19 Mayısıs 1983’te Denizli’de dünyaya gelen Barut, Ege Üniversitesi Spor Akademisi’nden mezun olmuştur. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olan Barut, Kaybolan Yıllar, Elveda Hayat,  Lale Devri, Anneler ve Kızları ve Avlu’da rol almıştır.



Son Güncelleme: 28.01.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Deniz Barut KimdirSol Yanım
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