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Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

19:41 sularında basına yansıyan Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Aralık 31 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:41
Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Kısa bir süre önce 4. tanıtımı yayınlanan Sol Yanım dizisinin öne çıkan karakterleri arasında Nil bulunuyor. Dizide güzelliği ve dikkat çeken karakterlerinden Nil, izleyiciler tarafından da araştırılıyor.

Sol Yanım Nil kimdir?

İhsan Kutlusay’ın kızı olan Nil, güzelliği ve iyi niyetiyle öne çıkıyor. Deniz Barut’un hayat verdiği karakter, karakteristik özellikleriyle de izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Sol Yanım Deniz Barut kimdir?

19 Mayısıs 1983’te Denizli’de dünyaya gelen Barut, Ege Üniversitesi Spor Akademisi’nden mezun olmuştur. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olan Barut, Kaybolan Yıllar, Elveda Hayat,  Lale Devri, Anneler ve Kızları ve Avlu’da rol almıştır.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Deniz Barut KimdirSol Yanım
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