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Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut hakkında bilgiler

Türkiye basınında yankı uyandıran Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut hakkında bilgiler hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 8 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Sol Yanım dizisi Nil kimdir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

08 Nisan 2021 Perşembe 19:41
Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut hakkında bilgiler
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Kısa bir süre önce 4. tanıtımı yayınlanan Sol Yanım dizisinin öne çıkan karakterleri arasında Nil bulunuyor. Dizide güzelliği ve dikkat çeken karakterlerinden Nil, izleyiciler tarafından da araştırılıyor.

Sol Yanım Nil kimdir?

İhsan Kutlusay’ın kızı olan Nil, güzelliği ve iyi niyetiyle öne çıkıyor. Deniz Barut’un hayat verdiği karakter, karakteristik özellikleriyle de izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Sol Yanım Deniz Barut kimdir?

19 Mayısıs 1983’te Denizli’de dünyaya gelen Barut, Ege Üniversitesi Spor Akademisi’nden mezun olmuştur. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olan Barut, Kaybolan Yıllar, Elveda Hayat,  Lale Devri, Anneler ve Kızları ve Avlu’da rol almıştır.



Son Güncelleme: 08.04.2021 19:41
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Deniz Barut KimdirSol Yanım
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