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Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut doğum tarihi

Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut doğum tarihi ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 4 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizde Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut doğum tarihi konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 4 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 19:41
Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut doğum tarihi
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Kısa bir süre önce 4. tanıtımı yayınlanan Sol Yanım dizisinin öne çıkan karakterleri arasında Nil bulunuyor. Dizide güzelliği ve dikkat çeken karakterlerinden Nil, izleyiciler tarafından da araştırılıyor.

Sol Yanım Nil kimdir?

İhsan Kutlusay’ın kızı olan Nil, güzelliği ve iyi niyetiyle öne çıkıyor. Deniz Barut’un hayat verdiği karakter, karakteristik özellikleriyle de izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Sol Yanım Deniz Barut kimdir?

19 Mayısıs 1983’te Denizli’de dünyaya gelen Barut, Ege Üniversitesi Spor Akademisi’nden mezun olmuştur. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olan Barut, Kaybolan Yıllar, Elveda Hayat,  Lale Devri, Anneler ve Kızları ve Avlu’da rol almıştır.



Son Güncelleme: 04.03.2021 19:41
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Deniz Barut KimdirSol Yanım
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