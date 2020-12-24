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Sol Yanım dizisi Nil karakterini kim canlandırıyor? Deniz Barut kimdir?

Sol Yanım dizisi Nil karakterini kim canlandırıyor? Deniz Barut kimdir? haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 24.12.2020li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 19:41
Sol Yanım dizisi Nil karakterini kim canlandırıyor? Deniz Barut kimdir?
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Kısa bir süre önce 4. tanıtımı yayınlanan Sol Yanım dizisinin öne çıkan karakterleri arasında Nil bulunuyor. Dizide güzelliği ve dikkat çeken karakterlerinden Nil, izleyiciler tarafından da araştırılıyor.

Sol Yanım Nil kimdir?

İhsan Kutlusay’ın kızı olan Nil, güzelliği ve iyi niyetiyle öne çıkıyor. Deniz Barut’un hayat verdiği karakter, karakteristik özellikleriyle de izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Sol Yanım Deniz Barut kimdir?

19 Mayısıs 1983’te Denizli’de dünyaya gelen Barut, Ege Üniversitesi Spor Akademisi’nden mezun olmuştur. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olan Barut, Kaybolan Yıllar, Elveda Hayat,  Lale Devri, Anneler ve Kızları ve Avlu’da rol almıştır.



Son Güncelleme: 24.12.2020 19:41
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Deniz Barut KimdirSol Yanım
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