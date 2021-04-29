İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Sol Yanım dizisi Nil karakterini kim canlandırıyor? Deniz Barut biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Sol Yanım dizisi Nil karakterini kim canlandırıyor? Deniz Barut biyografisi ve rol aldığı yapımlar ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 29.04.2021 tarihli haberimizde Sol Yanım dizisi Nil karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

29 Nisan 2021 Perşembe 19:41
Sol Yanım dizisi Nil karakterini kim canlandırıyor? Deniz Barut biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Kısa bir süre önce 4. tanıtımı yayınlanan Sol Yanım dizisinin öne çıkan karakterleri arasında Nil bulunuyor. Dizide güzelliği ve dikkat çeken karakterlerinden Nil, izleyiciler tarafından da araştırılıyor.

Sol Yanım Nil kimdir?

İhsan Kutlusay’ın kızı olan Nil, güzelliği ve iyi niyetiyle öne çıkıyor. Deniz Barut’un hayat verdiği karakter, karakteristik özellikleriyle de izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Sol Yanım Deniz Barut kimdir?

19 Mayısıs 1983’te Denizli’de dünyaya gelen Barut, Ege Üniversitesi Spor Akademisi’nden mezun olmuştur. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olan Barut, Kaybolan Yıllar, Elveda Hayat,  Lale Devri, Anneler ve Kızları ve Avlu’da rol almıştır.




Son Güncelleme: 29.04.2021 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Deniz Barut KimdirSol Yanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 169. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 29 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7
Emanet 169. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 29 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7
Doğduğun Ev Kaderindir 41. bölüm TV 8 canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Doğduğun Ev Kaderindir yeni son bölüm izle
Doğduğun Ev Kaderindir 41. bölüm TV 8 canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Doğduğun Ev Kaderindir yeni son bölüm izle
Masumiyet 10. bölüm Fox TV canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle
Masumiyet 10. bölüm Fox TV canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle
Seni Çok Bekledim 13. bölüm Star TV canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Seni Çok Bekledim yeni son bölüm izle
Seni Çok Bekledim 13. bölüm Star TV canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Seni Çok Bekledim yeni son bölüm izle
Sadakatsiz 27. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz yeni son bölüm izle
Sadakatsiz 27. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz yeni son bölüm izle
Kuruluş Osman 56. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
Kuruluş Osman 56. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisine geri gelecek mi?
Sol Yanım Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Açıkgöz kimdir?
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Gerçek adı nedir? Ecem Atalay nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Nil karakterini kim canlandırıyor? Deniz Barut biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Bülent karakteri kimdir? Cem Sürgit'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Zeynep’i kim canlandırıyor? Tuğçe Açıkgöz'ün biyografisi
Alev Alev dizisi İskender karakteri kimdir? Berker Güven'in hayatı ve yer aldığı diziler
Alev Alev dizisi Cemre karakteri kimdir? Demet Evgar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası kimdir? Edip Saner hakkında bilgiler
HBO Max Game of Thrones devam dizisi House of the Dragon oyuncu kadrosu belli oldu
Canlı izle Gaziantep FK BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
2021 ihaleye girmek için SGK borç sınırı ne kadardır?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Musa kimdir? Edho Musa Gerçek adı nedir? Sinan Sicimoğlu hakkında bilgiler
Çukur ne zaman final yapacak? Çukur dizisi sonunda neler olacak?
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cengiz Tangör kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda Vahide Perçin olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan'ın yer aldığı diziler
Sol Yanım dizisi İhsan’ı kim canlandırıyor? Cansel Elçin'in biyografisi
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Haminne karakteri kimdir? Serpil Tamur nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.