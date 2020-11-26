Sol yanım dizisi nerede çekiliyor? Sol yanım oyuncuları ve dizi konusu

Sol Yanım dizisi ilk bölümünün tanıtımı yayınlanmasından sonra her geçen gün oyuncuları hakkında meraklar artıyor. Yemin dizisinde herkes tarafından tanınmayı başaran Özge Yağız, Sol Yanım dizisinde başrol olarak ekranlarda sevenlerinin karşısına çıkacak. Sol Yanım dizisinde dört gencin hikayelerinin aktarılacağı dizi Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Sol Yanım dizisi bu akşam ilk bölümü ile Star TV’de yayınlanacak. Ünlü ve geniş oyuncu kadrosuna sahip olan dizi bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide dört gencin birbiri ile kesişen hayatlarını konu alıyor. Sol Yanım dizisinin oyuncularının kim olduğu, konusunun ne anlattığı ve nerede çekildiği merak edilmektedir.

Sol Yanım Dizisi Oyuncuları Kimlerdir?

Geçmişteki aşkların geleceğe taşınmasını konu alan Sol Yanım dizisinde başrollerde Özge Yağız, Cemre Baysel, Tolga Mendi, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler bulunuyor. Yayınlanan ilk tanıtımıyla dizide yer alacak olan oyuncuların kimler olduğu da gün yüzüne çıkmış bulunmakta.

Sol Yanım Dizisinin Konusu Ne?

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme almıştır.

Sol Yanım dizisi seyircilerine genç yaşlarda kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilen ve annesine bakan Serra ile zengin Kutlusay Ailesi’nin veliahtı olan Selim ile tanışmasını gösterecek. Serra ve annesinin küçük bir mahalledeki hayatlarına karşı Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz kamaştırıcı lüks hayatlarını hikayenin merkezinde tutacaktır. Eğitim hayatında çok başarılı biri olan Serra’nın burslu olarak okuduğu, Selim’in ise sadece mecburi olarak okuduğu, sahipleri olduğu Kuzey Üniversitesi ise birbirinden farklı ve eğlenceli hikayelerle seyircilerin ilgisini üzerine çekecek. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncuların giyim tarzları ise gençlerin arasında yepyeni bir akıma neden olacak.

Sol Yanım’ın 1. Bölümünde Neler Oldu?

Bakıma muhtaç olan annesine yardım etmeye çalışmasının yanında, lüks bir otelde çalışan ve özel üniversitede burslu olarak okuyan Serra; genç olmasına rağmen çok büyük sorumlulukları üstlenmek zorundadır. Aynı üniversitede okuyan zengin Kutlusay Ailesi’nin veliahtı olan Selim ise eğlenceye düşkün olmasından derslerini aksatmasından dolayı babası İhsan Kutlusay tarafından büyük tepkilere maruz kalmaktadır.

Otelde çalışan Serra iş yerindeki yaşadığı bir problemden dolayı okula limuzinle gitmiştir. Bundan dolayı bütün gözleri üzerine toplamıştır. Serra bu olaydan dolayı okulda ünlenmeye başlamıştır. Selim’le tesadüfen tanışarak her ikisinin de hayatları her şeyiyle değişecektir.

Sol Yanım Dizisi Nerede Çekiliyor?

Sol Yanım dizisi Türkiye’de İstanbul’da çekilmektedir. İstanbul BKM stüdyolarında çekimlerine başlanmıştır.