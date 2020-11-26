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Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım fragmanlarıyla dikkatleri çekti. Yayınlanan fragmanda Kuzey Üniversitesi öne çıkarken, Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor, Özel Kuzey Üniversitesi nerde ve hangi şehirdedir soruları gündem oldu.

26 Kasım 2020 Perşembe 19:06
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
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Star TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Sol Yanım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni dizi konusu ve oyuncu kadrosunun yanı sıra mekanlarıyla da beğenileri şimdiden kazandı. Dizide yer alan Kuzey Üniversitesi dikkatleri çekti.


Star TV ekranlarında yayınlanacak olan dizide özel üniversitede burslu olarak okuyan Serra ve zengin bir ailenin oğlu olan Selim’in aşk hikayesi anlatılacak. Serra babasının vefatının ardından zorlu bir hayata karşı dik durmaya çalışan genç ve güzel bir kızdır. Selim ise okulla alakası olmayan zengin biridir. Dizide Selim’in ailesinin zengin hayatı ile Serra’nın ailesinin hayatı gösteriliyor. Dizinin çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştiriyor. Dizide yer alan Kuzey Üniversitesi ise bir özel okula ait ancak hangi okul olduğu bilinmiyor.

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 19:06
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Anahtar Kelimeler:
DiziSol Yanım
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