İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Sol Yanım dizisi Nazlım’ı kim canlandırıyor? Feyza Civelek'in biyografisi

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Sol Yanım dizisi Nazlım’ı kim canlandırıyor? Feyza Civelek'in biyografisi haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 24-12-2020 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 19:20
Sol Yanım dizisi Nazlım’ı kim canlandırıyor? Feyza Civelek'in biyografisi
Takip Et:

Star TV’ nin yeni sezonda çıkaracağı yapımlardan birisi Sol Yanım çok yakın bir zamanda ekranlara gelecek, gerek konusu gerek oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplamış vaziyette.

 

SOL YANIM ADLI DİZİDEN NAZLIM

Sol Yanım adlı dizi ile ekranlara gelecek olan Nazlım karakteri yaklaşık 25 yaşlarında bir genç kadındır ve aynı zamanda üniversitede eğitim görmektedir. Nazlım, Serra adlı karakterinin çok yakınında tuttuğu arkadaşlardan biridir. Nazlım, Selim ve Burak’ ın da çok sevmekte olduğu arkadaşlarının arasındadır, Lakin Nazlım’ ın Selim’ e karşı hisleri vardır. Zekası ve güzelliği ile çoğu erkeği peşine takan Nazlım’ ın aşk duyduğu insan ise Selim’ dir. Arkadaş grubundan birine aşık olan Nazlım karakterinin Selim' i etkileyip etkileyemeyeceği ise merak konusudur.

 

SOL YANIM DİZİSİNDE NAZLIM KARAKTERİNE HAYAT VEREN OYUNCU KİMDİR

Kasım ayı ile birlikte ekranlara gelecek olan dizide dikkat çeken karakterlerden biri olan Nazlım, güzelliği ve keskin zekası ile Selim’ in ilgisini çekmeye çalışmaktadır. Nazlım karakterini canlandıracak olan oyuncunun adı ise Feyza Civelek’ dir. Nazlım hakkında ise daha fazla detaylı bilgimiz bulunmamaktadır. İlerleyen zamanlarda daha detaylı bilgiler gelince yazımızı güncelleyeceğiz.

 

NAZLIM KARAKTERİNE HAYAT VEREN OYUNCU, FEYZA CİVELEK !

1995 senesinde gözlerini İstanbul’ da açmıştır. Feyza Civelek’ in annesi ise bir senaryo yazarıdır, güzel oyuncu ise zamanında yaptığı meslek seçimini oyunculuk olarak belirlemiştir. Kendisinin Beykent Üniversitesine gittiği bilinmektedir lakin hangi bölüme gittiği hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz.

 

Acemi Cadı(2006) adlı gerek döneminde gerek şimdiki zamanda sevilmekte olan dizi de ilk oyunculuk performansını sergilemiştir. Ondan sonrasında kendi farklı farklı projelerde ve oyunculuk üzerinde aldığı eğitimler ile geliştiren güzel oyuncu, yeni sezonda Star TV’ de oyunculuk performansı sergilemek için hazırlanmaktadır. Feyza Civelek’ in yer aldığı diziler ise:

 

*Acemi Cadı(2006) adlı sevilen dizide canlanlandırdığı Feyza karakteri ile,

 

*Kavak Yelleri(2009) adlı sevilen ve hâlâ daha isminden söz ettirmekte olan dizide yer almıştır,

 

*Adını Feriha Koydum(2011) adlı yapımda hayat verdiği Lara karakteri ile,

 

*Güllerin Savaşı(2014) adlı yapımda Çiçek rolü ile ekranlara gelmiştir,

 

*Bir Umut Yeter(2018) adlı yapımda canlandırdığı Damla Akar karakteri ile yer almıştır.

 

FEYZA CİVELEK’ İN SOSYAL MEDYA HESABI NEDİR

Feyza Civelek’ in en çok kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı Instagram’ dır. Aktif bir şekilde fotoğraf ve hikaye paylaşımlarında bulunan Feyza Civelek’ in yaklaşık olarak 27 adet gönderisi bulunurken takipçi sayısı 155 bin kişiden oluşmaktadır. Resmi Instagram hesabının kullanıcı adı ise; @fetzaacivelek’ dir.

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sol Yanım Dizisinin OyuncularıSol Yanım Dizisinin Oyuncuları|Sol Yanım Dizisi OyuncularıSol Yanım OyuncularSol Yanım OyuncularıSol Yanım Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi Nazlım’ı kim canlandırıyor? Feyza Civelek'in biyografisi
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Rüyada aldatılmak | Rüyada eşi tarafından aldatıldığını görmek ne anlama gelir? (Diyanet)
Sol Yanım dizisi Barbar karakteri kimdir? Emre Dinler kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sgk çağrı merkezi iletişim telefon numarası kaç? Sgk irtibat telefonları listesi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini Furkan Palalı canlandırıyor
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk’u kim canlandırıyor? Cengiz Tangör'un biyografisi
2020 yılı Malta asgari ücreti
Rüyada üzüm yemek ne anlama geliyor? Rüyada siyah veya kuru üzüm yemek ne demek? (Diyanet)
Kimse Bilmez Doktor Ahmet kimdir? Gerçek adı nedir? Anıl kır rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Betül İle Kaynanası Hatibe kimdir?
2020 KYK, SGK, BAĞKUR vergi borcu yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?
Libyalı Halife Hafter kimdir? Türkiye'ye tehditler savuran Hafter'in görevi ne?
6 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi detayları
e-Devlet kira yardımı başvurusu şartları nelerdir? 2020 yılı 960 TL kira yardımı için şartlar
24 Aralık 2020 Perşembe Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Rüyada civciv görmek ne demektir? Rüyada civciv görmenin tabiri ve anlamı
Engelli maaşı ne kadardır? 2020 Engelli maaşını kimler alabilir, şartları neler?
Şarjı en uzun süre giden telefonlar hangileri? 2020
Hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2020 uygun vade ve faizli hayvancılık kredisi veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.