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Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 04-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 19:21
Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Star TV’ nin yeni sezonda çıkaracağı yapımlardan birisi Sol Yanım çok yakın bir zamanda ekranlara gelecek, gerek konusu gerek oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplamış vaziyette.

 

SOL YANIM ADLI DİZİDEN NAZLIM

Sol Yanım adlı dizi ile ekranlara gelecek olan Nazlım karakteri yaklaşık 25 yaşlarında bir genç kadındır ve aynı zamanda üniversitede eğitim görmektedir. Nazlım, Serra adlı karakterinin çok yakınında tuttuğu arkadaşlardan biridir. Nazlım, Selim ve Burak’ ın da çok sevmekte olduğu arkadaşlarının arasındadır, Lakin Nazlım’ ın Selim’ e karşı hisleri vardır. Zekası ve güzelliği ile çoğu erkeği peşine takan Nazlım’ ın aşk duyduğu insan ise Selim’ dir. Arkadaş grubundan birine aşık olan Nazlım karakterinin Selim' i etkileyip etkileyemeyeceği ise merak konusudur.

 

SOL YANIM DİZİSİNDE NAZLIM KARAKTERİNE HAYAT VEREN OYUNCU KİMDİR

Kasım ayı ile birlikte ekranlara gelecek olan dizide dikkat çeken karakterlerden biri olan Nazlım, güzelliği ve keskin zekası ile Selim’ in ilgisini çekmeye çalışmaktadır. Nazlım karakterini canlandıracak olan oyuncunun adı ise Feyza Civelek’ dir. Nazlım hakkında ise daha fazla detaylı bilgimiz bulunmamaktadır. İlerleyen zamanlarda daha detaylı bilgiler gelince yazımızı güncelleyeceğiz.

 

NAZLIM KARAKTERİNE HAYAT VEREN OYUNCU, FEYZA CİVELEK !

1995 senesinde gözlerini İstanbul’ da açmıştır. Feyza Civelek’ in annesi ise bir senaryo yazarıdır, güzel oyuncu ise zamanında yaptığı meslek seçimini oyunculuk olarak belirlemiştir. Kendisinin Beykent Üniversitesine gittiği bilinmektedir lakin hangi bölüme gittiği hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz.

 

Acemi Cadı(2006) adlı gerek döneminde gerek şimdiki zamanda sevilmekte olan dizi de ilk oyunculuk performansını sergilemiştir. Ondan sonrasında kendi farklı farklı projelerde ve oyunculuk üzerinde aldığı eğitimler ile geliştiren güzel oyuncu, yeni sezonda Star TV’ de oyunculuk performansı sergilemek için hazırlanmaktadır. Feyza Civelek’ in yer aldığı diziler ise:

 

*Acemi Cadı(2006) adlı sevilen dizide canlanlandırdığı Feyza karakteri ile,

 

*Kavak Yelleri(2009) adlı sevilen ve hâlâ daha isminden söz ettirmekte olan dizide yer almıştır,

 

*Adını Feriha Koydum(2011) adlı yapımda hayat verdiği Lara karakteri ile,

 

*Güllerin Savaşı(2014) adlı yapımda Çiçek rolü ile ekranlara gelmiştir,

 

*Bir Umut Yeter(2018) adlı yapımda canlandırdığı Damla Akar karakteri ile yer almıştır.

 

FEYZA CİVELEK’ İN SOSYAL MEDYA HESABI NEDİR

Feyza Civelek’ in en çok kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı Instagram’ dır. Aktif bir şekilde fotoğraf ve hikaye paylaşımlarında bulunan Feyza Civelek’ in yaklaşık olarak 27 adet gönderisi bulunurken takipçi sayısı 155 bin kişiden oluşmaktadır. Resmi Instagram hesabının kullanıcı adı ise; @fetzaacivelek’ dir.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 19:21
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